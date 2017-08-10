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    Уничтожение парковой зоны в Киеве: появились первые кадры

    Тема:

    Протесты по-киевски. Жители против АЗС (201)

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    Блогер Евгений Чурсин сообщил на своей странице в Facebook, что на территории парковой зоны в Голосеевском районе Киева идет вырубка деревьев. Он выложил кадры с места событий.
    Евгений Чурсин/Facebook

    "Киев. Голосеевский район. Теремки 2. Улица Касияна, 3а (за церковью). Парковую зону оградили забором, и бензопилами вырезают деревья", — пишет Чурсин.

    В комментариях к своему посту блогер добавил, что на место были вызваны правоохранители, однако они только зарегистрировали заявление.

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    "Вызывали, они просто принимают заяву и вообще говорят, чтобы вызвать СОГ (следственно-оперативная группа — Ред.), заяву должен писать…владелец земли!" — добавил он.

    Евгений Чурсин/Facebook, 10 августа 2017

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