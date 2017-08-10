Двухэтажный автобус протаранил магазин в Лондоне

"Сотрудники полиции находятся на месте происшествия с участием автобуса на Лавендер Хилл в Уондсуэрте (один из районов Лондона — Ред.), нескольким пассажирам оказывается помощь сотрудниками службы скорой медицинской помощи Лондона", — сообщила столичная полиция в Twitter.

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По информации пожарных, авария спровоцировала обрушение фасада магазина, в результате чего два человека оказались заблокированы на втором этаже автобуса. Сотрудники пожарных служб пытаются освободить их.