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10.08.201714:01
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    Двухэтажный автобус протаранил магазин в Лондоне

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    Двухэтажный автобус врезался в магазин на юго-западе столицы Великобритании, есть пострадавшие, сообщила полиция города. Медики сообщили, что оказали помощь шести пострадавшим.
    Канал The Telegraph на Youtube

    "Сотрудники полиции находятся на месте происшествия с участием автобуса на Лавендер Хилл в Уондсуэрте (один из районов Лондона — Ред.), нескольким пассажирам оказывается помощь сотрудниками службы скорой медицинской помощи Лондона", — сообщила столичная полиция в Twitter.

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    По информации пожарных, авария спровоцировала обрушение фасада магазина, в результате чего два человека оказались заблокированы на втором этаже автобуса. Сотрудники пожарных служб пытаются освободить их.

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