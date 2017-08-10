Военный самолет РФ пролетел над Белым домом: опубликовано видео

Телеканал CNN сообщил ранее, что российский военный самолет пролетел в среду над Капитолием, Пентагоном и другими президентскими резиденциями, совершая согласованный с США полет в рамках Договора по открытому небу. В частности, самолету было предоставлено разрешение войти в сверхсекретную зону воздушного пространства в районе Белого дома. Наблюдательные полеты над США ранее анонсировало российское Минобороны. Собеседники CNN подтвердили, что маршрут был согласован с американскими властями, а на борту находились представители ВВС США.

"Обычно они (российские наблюдатели) приезжают и представляют список локаций, над которыми хотели бы пролететь", — сказал изданию неназванный представитель американского военного ведомства.

"Мы составляем план полетов, и за несколькими исключениями, которые касаются безопасности и погодных условий, им разрешается летать практически по всей территории", — добавил представитель Пентагона.

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По его словам, все полеты "очень регламентированы и тщательно контролируются", в том числе касательно того, когда наблюдателям "разрешается снимать показания датчиков". По словам представителя Пентагона, кроме того на борту находятся американские военнослужащие, которые контролируют соблюдение условий договора.

"Эти миссии проводятся практически на рутинной основе", — заметил представитель военного ведомства США.