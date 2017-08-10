С клубничкой. В прямом эфире BBC показали "фильм для взрослых"

В студии вечерних новостей британского телеканала BBC произошел конфуз с эротическим подтекстом: зрители уличили сотрудника, который в прямом эфире смотрел "фильм для взрослых".

На пикантный инцидент зрители телеканала отреагировали в микроблоге Twitter, после чего эпизод выпуска новостей появился на канале No1NeWs в YouTube.

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В ходе прямого эфира на одном из мониторов в студии позади знаменитой ведущей Софии Рауорт внезапно появилась девушка, которая стала снимать с себя одежду и нижнее белье. Присмотревшись, зрители обнаружили сотрудника редакции, который в наушниках смотрел фильм, очевидно, не подозревая, что его монитор попадает в камеру.

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