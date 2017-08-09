"Конец близко". В США огромное туманное облако накрыло пляж

Авторы ролика сообщают, что небо внезапно потемнело, задул сильный ветер, а затем появилось огромное туманное облако.

"Зонтики улетали, песком мне засыпало лицо, а люди в спешке покидали пляж. Всего через несколько минут туманное облако прошло мимо и выглянуло солнце", — сообщается в описании.

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Под кадрами появились такие комментарии: "В этом густом облаке спрятан космический корабль", "Создается впечатление, что оно может упасть в любой момент", "Это конец света", "Конец близко" и другие.