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    "Конец близко". В США огромное туманное облако накрыло пляж

    (обновлено: )37120
    В сети набирает популярность видео, выложенное 7 августа на канале ViralHog в Youtube. В описании говорится, что кадры зафиксированы еще 2 августа в калифорнийском городе Санта-Круз. На момент публикации видео посмотрели более 72 тысяч пользователей.
    ViralHog/Youtube

    Авторы ролика сообщают, что небо внезапно потемнело, задул сильный ветер, а затем появилось огромное туманное облако.

    "Зонтики улетали, песком мне засыпало лицо, а люди в спешке покидали пляж. Всего через несколько минут туманное облако прошло мимо и выглянуло солнце", — сообщается в описании.

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    Под кадрами появились такие комментарии: "В этом густом облаке спрятан космический корабль", "Создается впечатление, что оно может упасть в любой момент", "Это конец света", "Конец близко" и другие.

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