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    Из-за большого интереса к поездке. Кремль показал полное видео отдыха Путина

    (обновлено: )19220
    На сайте Кремля появилось полное видео о путешествии президента России Владимира Путина по Южной Сибири 1-3 августа, где он занимался подводной охотой и рыбалкой.
    Канал "Власть" в Youtube

    Путин 3 и 4 августа посещал российский Дальний Восток, а по пути туда он сделал двухдневную остановку в Сибири. Как сообщил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин два часа "гонялся за щукой" в горном озере. Ранее кадры подводной рыбалки главы государства, снятые камерой Go Pro, появились в сети.

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    "Владимир Путин на отдыхе занимался подводной охотой с маской и трубкой, в гидрокостюме, на маску была установлена камера GoPro. Эти кадры вместе с другими фото- и видеоматериалами, включая съемки с квадрокоптера, доступны на сайте kremlin.ru. В связи с большим интересом к пребыванию Владимира Путина в Тыве фото- и видеоматериалы публикуются в полном объеме", — сообщается на сайте Кремля.

    На сайте опубликовано 35 фото по итогам отпуска главы государства, а также 46-минутное видео и его сокращенная версия длительностью около шести минут.

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