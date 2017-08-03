Опубликован трейлер фильма Джоли о геноциде в Камбодже

В сюжет фильма легла история камбоджийской писательницы и правозащитницы Лунг Анг, которая рассказала о режиме "красных кхмеров" — коммунистического движения в Камбодже, идеология которого базировалась на неприятии западных ценностей.

В фильме снимали камбоджисйкие дети, на кастинге которых также присутствовал старший приемный 15-летний сын Джоли Мэддокс.

Его актриса усыновила, будучи с гуманитарной миссией в Камбодже.

Запланировано, что фильм выйдет в прокат в сентябре этого года.

Ранее сообщалось, что студия Lionsgate на официальном YouTube-канале опубликовала трейлер восьмой части франшизы знаменитого фильма ужасов "Пила".