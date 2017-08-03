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    Опубликован трейлер фильма Джоли о геноциде в Камбодже

    (обновлено: )46
    На YouTube-канале Netflix появился трейлер нового фильма актрисы и режиссера Анджелины Джоли "Сначала они убили моего отца".
    Канал Netflix на youtube

    В сюжет фильма легла история камбоджийской писательницы и правозащитницы Лунг Анг, которая рассказала о режиме "красных кхмеров" — коммунистического движения в Камбодже, идеология которого базировалась на неприятии западных ценностей.

    Джоли в Камбодже накормила своих детей пауками и скорпионами. Видео
    Видеоканал Time 4 News на Youtube
    Джоли накормила своих детей скорпионами и пауками в Камбодже

    В фильме снимали камбоджисйкие дети, на кастинге которых также присутствовал старший приемный 15-летний сын Джоли Мэддокс.

    Его актриса усыновила, будучи с гуманитарной миссией в Камбодже.

    Запланировано, что фильм выйдет в прокат в сентябре этого года.

    Ранее сообщалось, что студия Lionsgate на официальном YouTube-канале опубликовала трейлер восьмой части франшизы знаменитого фильма ужасов "Пила". 

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