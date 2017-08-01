Обнародовано шокирующее видео с места перестрелки в московском суде (18+)

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На видео запечатлены неподвижно лежащие на полу в лужах крови тела пятерых мужчин, некоторые из них — с черными бородами. Один лежит на животе у стола, двое — на спине ближе к дверному проему, четвертый — на животе, пятый — на спине в другом помещении, которое видно через открытую дверь.

В обоих помещениях рядом с телами находятся несколько человек в камуфляжной форме. Они осматривают тела, задавая вопросы друг другу и лежащим на полу мужчинам: " Ты живой, нет? А этот живой или мертвый?"

Как сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, во вторник около 14.00, когда двое конвоиров в Мособлсуде сопровождали в лифте пятерых фигурантов дела "банды GTA", один из подсудимых напал на конвойного и начал его душить. По данным следствия, в результате подсудимые освободились и завладели оружием, однако один из конвоиров успел вызвать сотрудников Росгвардии. СК отмечает, что затем на третьем этаже здания завязалась перестрелка между подсудимыми и росгвардейцами.

По данным начальника пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяны Петровой, при попытке скрыться трое арестованных были ликвидированы, двое — ранены, сотрудник Росгвардии получил огнестрельное ранение и был госпитализирован, двое сотрудников полиции получили травмы.

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"Бандой GTA" СМИ окрестили преступную группу, которая орудовала в Подмосковье в 2012-2014 годах. По версии следствия, в банду входили не менее 15 выходцев из Средней Азии. По информации прокуратуры, группировка совершила на территории московского региона 15 разбойных нападений, сопряженных с убийством 17 человек и покушением еще на двух. В частности, по информации ведомства, на подмосковных автомагистралях "банда GTA" совершила ряд нападений на водителей. Преступники ночью при помощи самодельных шипов пробивали колеса машин, вынуждая водителей останавливаться. После этого злоумышленники убивали своих жертв и забирали их имущество.