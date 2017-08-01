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    Хомяки, не поделившие колесо в клетке, рассмешили сеть

    (обновлено: )150
    На Youtube-канале Storyful Rights Management появилось видео, на котором два хомяка не поделили колесо в клетке. Третий предпочел не вмешиваться и просто набивал рот зерном.
    Канал Storyful Rights Management на youtube

    На видеокадрах вытесненный с колеса хомяк не удержался и повис на металлической планке, пока его "сожитель" продолжал гонять по колесу.

    Забавный ролик уже посмотрели более 800 тысяч пользователей.

    Смотрите также фотоленту: Кот-гурман стал звездой интернета

    Ранее сообщалось, что кот по кличке Стаббс, отслуживший на посту почетного мэра города Талкитна в американском штате Аляска практически всю свою жизнь, скончался во сне в возрасте 20 лет. В возрасте нескольких месяцев Стаббс в 1998 году был избран жителями Талкитна (население около 900 человек) неофициальным мэром городка.

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