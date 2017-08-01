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    Крыса за руку отвела хозяина похвастаться свои детенышем

    (обновлено: )21620
    В сети появилось уникальное видео, на котором гигантская крыса отвела за руку своего хозяина познакомить с новорожденным крысенком.
    Канал MaxNews на youtube

    В соцсети Reddit пишут, что крыса на опубликованном видео — гамбийская, это очень крупный вид грызунов с развитым интеллектом и хорошим обонянием. Гамбийских крыс даже используют для поиска мин в Камбодже.

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    Ранее сообщалось, что кот по кличке Стаббс, отслуживший на посту почетного мэра города Талкитна в американском штате Аляска практически всю свою жизнь, скончался во сне в возрасте 20 лет. В возрасте нескольких месяцев Стаббс в 1998 году был избран жителями Талкитна (население около 900 человек) неофициальным мэром городка.

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