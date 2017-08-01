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    Впервые в истории. Американец пролетел без парашюта более 7 км

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    Американский скайдайвер Люк Айкина прыгнул без парашюта с высоты более семи километров. Он выпрыгнул с легкомоторного самолета над городом Сими-Вэлли, штат Калифорния.
    Канал euronews (на русском)

    Американский скайдайвер Люк Айкина прыгнул без парашюта с высоты более семи километров. Он выпрыгнул с легкомоторного самолета над городом Сими-Вэлли, штат Калифорния, сообщает Euronews.

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    После двух минут свободного падения экстремал приземлился на натянутую между строительными кранами сетку на уровне 20 этажа.

    "Мне казалось, я просто парю! – рассказал сразу после приземления Айкин. – Это невероятно, невероятно, что это только что произошло. Это было… И все ребята, которые мне помогали, благодаря которым это все и свершилось, это что-то невообразимое!".

    В воздухе скорость скайдайвера составляла почти 200 километров в час. В первые моменты двухминутного полета Люка сопровождали парашютисты с камерами и запасом кислорода. Подготовка в этому рекорду шла полтора года.

    Люк Эйкинс – профессиональный парашютист, заниматься любимым делом он начал будучи подростком. За его плечами 18 тысяч прыжков.

    Напомним, ранее на аэродроме "Бородянка" под Киевом трое парашютистов-любителей поломали ноги после своего первого прыжка.

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