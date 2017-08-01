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    Подрыв памятника ополченцам в Луганске: место инцидента

    Тема:

    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (74)

    (обновлено: )16302
    В сети было опубликовано видео подрыва памятника погибшим ополченцам в Луганске. Памятный знак в честь погибших ополченцев "Они стояли за Родину", установленный в центре города, уже пытались взорвать в ночь на 1 сентября 2016 года.
    Видео News-Front на Youtube

    В сети было опубликовано видео подрыва памятника погибшим ополченцам в Луганске.

    Памятный знак в честь погибших ополченцев "Они стояли за Родину", установленный в центре города, уже пытались взорвать в ночь на 1 сентября 2016 года.

    В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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