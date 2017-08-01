Суд Житомира вернул родителям-вегетарианцам троих детей

Житомирский центр реабилитации вернул трех детей родителям-язычникам, которые отказались от потребления мяса в своей семье. После решения суда под учреждением собрались как сторонники, так и противники возвращения детей, пишет Журнал Житомира.

Житомирский районный суд вынес постановление о приостановлении распоряжения Тетеревского сельсовета об изъятии детей из семьи и постановил немедленно вернуть детей родителям. При этом, как отмечает издание, сотрудники центра реабилитации несколько часов отказывались это делать.

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Среди сторонников и противников возвращения детей в семьи возникла стычка. "Я также с этим сталкиваюсь, у меня трое детей вегетарианцы, мы уже девять лет вегетарианцы, и дети не болеют", — говорили одни. "Родителей надо привлечь к ответственности, дети имеют права на питание нормальное, на учебу, на отдых. А они ходят полуголодные", — объясняли другие.

У родителей есть своя точка зрения на происходящее. "Детей заказали до этих событий – была такая информация. Заказали теневые структуры, чтобы довести до лишения родительской опеки и переправки через границу по своим интересам", — считает мать детей.

Напомним, в начале июля жители села пожаловались сельскому голове на то, что дети, проживающие в семье так называемых родноверов, недоедают. Социальные службы постановили изъять из семьи троих детей. Родители заявили, что дети имели полноценный рацион, хотя, действительно, мясом их не кормили: они живут якобы по древним славянским обычаям, не едят мясо и рыбу.