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    Автомобиль въехал в толпу в Лос-Анджелесе: кадры с места ЧП

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    По меньшей мере восемь человек пострадали после того, как автомобиль врезался в толпу людей в американском городе Лос-Анджелес (штат Калифорния), сообщило управление пожарной охраны города.
    Канал Fox News в Youtube

    По данным СМИ, инцидент произошел в воскресенье в районе 15.47 по местному времени в пригороде Мид-Уилшир.

    Автомобиль врезался в толпу из девяти человек, однако одному из них удалось избежать серьезных травм. Восемь человек доставлены в больницу, один из них в критическом состоянии, сообщила полиция.

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    Представитель полиции Лос-Анджелеса Росарио Эррера сообщил, что водитель автомобиля остался на месте после ДТП, а сам инцидент является несчастным случаем, отмечает телеканал Fox News.

    Ранее сообщалось, что мужчина на автомобиле въехал в толпу людей в центре Хельсинки, один человек погиб.

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