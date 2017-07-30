Мощный взрыв на акции протеста в Каракасе: пострадали военные и полиция

По меньшей мере четыре военных получили ранения в результате взрыва на акции протеста в столице Венесуэлы Каракасе, передает агентство Франс Пресс.

Как сообщает агентство, взрыв произошел в районе Альтамира, взорвалось изготовленное в домашних условиях пиротехническое изделие.

Ранее агентство Рейтер сообщило, что в результате взрыва пострадали полицейские.

В воскресенье в Венесуэле проходят выборы в национальное учредительное собрание, которое должно будет заняться подготовкой изменений в конституцию страны. Они были объявлены по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признает эти выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен был быть осуществлен через референдум.

С начала апреля в Венесуэле идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. Общее число погибших, по последним данным, превысило 100 человек.

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Глава МВД Нестор Ревероль сообщил в четверг, что с пятницы до вторника, 1 августа, вводится запрет на акции протеста под угрозой тюремного наказания на срок от пяти до 10 лет, однако оппозиция уже заявила, что в ответ на действия властей в пятницу проведет акцию "Штурм Венесуэлы".