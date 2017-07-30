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    Первый в истории ВМФ России парад за пределами страны

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    Военный морской парад за пределами Российской Федерации - в сирийском Тартусе - прошел впервые. Именно здесь расположен пункт материально-технического обеспечения ВМФ.
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    Парад в честь Дня Военно-морского флота России состоялся на рейде сирийского порта Тартус, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

    Ранее на российских кораблях и судах в порту Тартус, который впервые принял парад в честь Дня ВМФ РФ, были торжественно подняты государственный флаг Российской Федерации и флаг Военно-морского флота. После этого командир оперативного соединения ВМФ в Средиземном море капитан первого ранга Павел Ясницкий, командующий парадом в Тартусе, вместе с принимающим парад командующим группировкой в САР генерал-полковником Сергеем Суровикиным провели обход парадного строя, в котором идут шесть российских судов и кораблей, а также подлодка Черноморского флота "Краснодар".

    Военный морской парад за пределами Российской Федерации — в сирийском Тартусе — прошел впервые. Именно здесь расположен пункт материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ.

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