Мощь по-китайски. На военном параде показали новейшую технику

Парад начался в 9.00 по местному времени (4.00 по киевскому времени), его принял председатель КНР, председатель Центрального военного совета Си Цзиньпин. Прямую трансляцию парада вело Центральное телевидение Китая.

В параде приняли участие 12 тысяч военнослужащих, 129 военных самолетов, 571 единица наземного оборудования. В репортаже отметили, что более 40% представленной на параде техники было продемонстрировано впервые.

Си Цзиньпин провел осмотр войск, после чего над полигоном пролетели 17 военных вертолетов, образовав фигуру в форме китайских иероглифов "8-1" — день основания НОАК 1 августа, вслед за ними еще 24 вертолета, сформировав цифру "90" — в честь годовщины.

В параде приняли участие девять боевых групп НОАК: группа воздушной и противоракетной обороны, группа борьбы с терроризмом и обеспечения стабильности, сухопутная боевая группа, группа информационных боев, группа специальных военных действий, морская боевая группа, воздушная боевая группа, группа комплексного обеспечения, а также группа стратегического удара.

По полигону прошла колонна китайских танков 99-A – это последняя модель основного боевого танка, разработанного КНР. Танк может точно поражать цели, находясь в движении, он был модернизирован с учетом новейших разработок и необходимости ведения боевых действий в информационную эру. Также был продемонстрирован китайский самоходный ПТРК HJ-10, который может поражать танки, вертолеты и бронированные транспортные средства.

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Впервые в параде приняли участие истребители пятого поколения собственной разработки "Цзянь-20" (J-20), который способен летать на низкой высоте, уклоняться от радиолокационного обнаружения и совершать внезапное нападение. Впервые публике был представлен истребитель J-16, сообщает РИА Новости.

Прохождение колонны техники и вооружения завершила демонстрация ракетного вооружения страны, в том числе стратегических баллистических ракет "Дунфэн-26"(DF–26), способных нести обычные и ядерные боеголовки и использоваться по первому требованию. Ракеты могут с высокой точностью поражать цели как на земле, так и на море.

Также Китай показал так называемую "убийцу авианосцев" — противокорабельную баллистическую ракету средней дальности "Дунфэн-21Д" (DF-21D). Впервые была продемонстрирована новая межконтинентальная баллистическая ракета "Дунфэн-31AG" (DF-31AG), дальность полета которой превышает 10 тысяч километров.

Народно-освободительная армия КНР была основана 1 августа 1927 года. В сентябре 2015 года Си Цзиньпин объявил, что Китай до конца 2017 года сократит численность своих вооруженных сил на 300 тысяч человек из небоевого состава. Несмотря на это, НОАК остается крупнейшей в мире армией с численностью в 2 миллиона человек.