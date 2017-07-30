Молодежные разборки в Киеве: в ход пошли "розочки"

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"Молодежь дралась с помощью "Терена" и "розочек" (битые стеклянные бутылки). Травмированы трое: имеют порезы, ожоги глаз и ушибы. Причина конфликта заключается в том, что местным жителям не нравится, что в их дворе постоянно собирается молодежь. Они якобы употребляют алкогольные напитки, курят, ругаются и агрессивно реагируют на замечания", — сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

На месте работала следственно-оперативная группа, две бригады скорой помощи и патруль полиции.

Киев Оперативный/Facebook, 30 июля 2017

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В июне в киевском Гидропарке конфликт перерос в массовую драку, в ходе которой ножевое ранение получил военнослужащий.