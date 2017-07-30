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    Молодежные разборки в Киеве: в ход пошли "розочки"

    (обновлено: )69910
    Конфликт жителей дома по улице Тимошенко, 29 в Киеве с неместной молодежью, разгоревшийся в субботу, перерос в масштабную драку. По данным соцсетей, есть травмированные.
    Молодежные разборки в Киеве: в ход пошли розочки
    Киев Оперативный/Facebook

    Видео доступно по ссылке. Внимание! Кадры содержат нецензурную лексику.

    "Молодежь дралась с помощью "Терена" и "розочек" (битые стеклянные бутылки). Травмированы трое: имеют порезы, ожоги глаз и ушибы. Причина конфликта заключается в том, что местным жителям не нравится, что в их дворе постоянно собирается молодежь. Они якобы употребляют алкогольные напитки, курят, ругаются и агрессивно реагируют на замечания", — сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

    На месте работала следственно-оперативная группа, две бригады скорой помощи и патруль полиции. 

    Киев Оперативный/Facebook, 30 июля 2017

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    В июне в киевском Гидропарке конфликт перерос в массовую драку, в ходе которой ножевое ранение получил военнослужащий.

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