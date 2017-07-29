Северокорейское ТВ показало видеозапись ночного пуска ракеты

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. ( 3:38 / 24.00Mb / ) РИА Новости

По данным агентства Ренхап, пуск производился с наземной установки. По завершению обратного отсчета на видео запечатлен момент отрыва ракеты от земли. Агентство отмечает, что траектория отрыва была вертикальной и без сбоев.

Кроме кадров пуска баллистической ракеты северокорейское ТВ также показало лидера страны Ким Чен Ына, который наблюдает за ракетными испытаниями из командного пункта.

В ночь на субботу появились сообщения о пуске в КНДР новой баллистической ракеты в сторону острова Хоккайдо в Японском море. Она была выпущена в горной провинции Чагандо в сторону Японского моря. Ночное испытание баллистической ракеты Пхеньяном проведено впервые.

В КНДР заявили, что о втором успешном пуске межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-14". По данным ЦТАК, ракета пролетела 47 минут и 12 секунд. Отмечается, что дальность ее полета составила 998 километров, максимальная высота полета — 3724,9 километра.

Читайте также: "Позитивная химия". Путин и Трамп обсудили Сирию, Украину, КНДР и безопасность

Южнокорейские военные полагают, что на этот раз испытана, предположительно, межконтинентальная баллистическая ракета. В США также считают, что КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету.