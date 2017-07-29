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    Северокорейское ТВ показало видеозапись ночного пуска ракеты

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    Запуск баллистической ракеты КНДР (55)

    (обновлено: )52
    Центральное телевидение КНДР показало кадры с ночным пуском межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". На видеозаписи, которая длится 2,5 минуты, видно, как МБР доставляют к месту пуска на подъемно-транспортной устройстве.
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    РИА Новости

    По данным агентства Ренхап, пуск производился с наземной установки. По завершению обратного отсчета на видео запечатлен момент отрыва ракеты от земли. Агентство отмечает, что траектория отрыва была вертикальной и без сбоев.

    Запуск баллистической ракеты КНДР
    REUTERS KCNA
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    Кроме кадров пуска баллистической ракеты северокорейское ТВ также показало лидера страны Ким Чен Ына, который наблюдает за ракетными испытаниями из командного пункта.

    В ночь на субботу появились сообщения о пуске в КНДР новой баллистической ракеты в сторону острова Хоккайдо в Японском море. Она была выпущена в горной провинции Чагандо в сторону Японского моря. Ночное испытание баллистической ракеты Пхеньяном проведено впервые.

    В КНДР заявили, что о втором успешном пуске межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-14". По данным ЦТАК, ракета пролетела 47 минут и 12 секунд. Отмечается, что дальность ее полета составила 998 километров, максимальная высота полета — 3724,9 километра.

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    Южнокорейские военные полагают, что на этот раз испытана, предположительно, межконтинентальная баллистическая ракета. В США также считают, что КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету. 

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