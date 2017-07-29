В центре Одессы прошел первый фестиваль фейерверков

В центре Одессы накануне вечером тысячи людей стали зрителями первого фестиваля фейерверков, передает УНИАН.

Поздно вечером горожане и туристы собрались на Приморском бульваре, Морском вокзале порта, Потемкинской лестнице и Стамбульском парке на шоу, которое началось примерно в 22.30 и длилось час.

В небо было выпущено 7 тыс. залпов с небольшими перерывами. Соответствующее оборудование организаторы установили на старом пирсе Морского вокзала.

Как отметила директор департамента туризма Одесского городского совета Татьяна Маркова, все заряды сертифицированы, доставлены из Китая и Японии.

По ее словам, во время проведения фестиваля были соблюдены все меры безопасности — выстрелы производились в 450 метрах от уреза воды, что в 3 раза больше, чем предусмотрено нормами безопасности.

Шоу финансировалось за внебюджетные средства. В связи с его проведением с 18.00 было перекрыто движение всего транспорта по улице Приморской. Ночью в историческом центре образовался масштабный транспортный затор.