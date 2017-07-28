В Киеве сгорел мусоровоз с газовыми баллонами

В Киеве в четверг вечером на улице Копыловской, 5 произошло возгорание спецтранспорта — мусоровоза, в котором находились газовые баллоны, сообщает "Киев оперативный" в соцсети Facebook.

"Киев Оперативный" в facebook В Киеве сгорел мусоровоз, полный газовых баллонов

Как отмечается, водитель мусоровоза вызвал бойцов Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям на другой адрес, поэтому они долго ехали.

В автомобиле на момент пожара находились полные 8 баллонов с газом.

Полицейские эвакуировали людей и оградили место пожара. Кабина мусоровоза выгорела полностью, пострадавших нет.

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