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    В Киеве сгорел мусоровоз с газовыми баллонами

    (обновлено: )36
    Как отмечается, водитель мусоровоза вызвал бойцов Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям на другой адрес, поэтому они долго ехали.
    "Киев Оперативный" в facebook

    В Киеве в четверг вечером на улице Копыловской, 5 произошло возгорание спецтранспорта — мусоровоза, в котором находились газовые баллоны, сообщает "Киев оперативный" в соцсети Facebook.

    "Киев Оперативный" в facebook
    В Киеве сгорел мусоровоз, полный газовых баллонов

    Как отмечается, водитель мусоровоза вызвал бойцов Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям на другой адрес, поэтому они долго ехали.

    В автомобиле на момент пожара находились полные 8 баллонов с газом.

    Полицейские эвакуировали людей и оградили место пожара. Кабина мусоровоза выгорела полностью, пострадавших нет.

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