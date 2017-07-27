Появилось видео, снятое преступниками при побеге из тюрьмы США

Как пишет ABC News, сама запись была сделана еще в начале прошлого года, но к материалам дела о побеге ее приобщили только сейчас.

В опубликованном ролике видно, что заключенные сперва пробрались в вентиляционную шахту через отверстие в стене, проникли по шахте на тюремную крышу и спустились на землю с помощью веревок. Некоторые отрезки видео сопровождаются музыкой из фильма "Миссия невыполнима".

Между тем известно, что беглецов задержали спустя неделю после побега.

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