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    Появилось видео, снятое преступниками при побеге из тюрьмы США

    (обновлено: )90
    Отбывавшие срок в тюрьме Оранж Каунти в американском штате Калифорния Хосейн Найер, Джонатан Тью и Тьен Дуонг запечатлели свой побег на видео.
    Канал KE ROLLO TV на youtube

    Как пишет ABC News, сама запись была сделана еще в начале прошлого года, но к материалам дела о побеге ее приобщили только сейчас.

    В опубликованном ролике видно, что заключенные сперва пробрались в вентиляционную шахту через отверстие в стене, проникли по шахте на тюремную крышу и спустились на землю с помощью веревок. Некоторые отрезки видео сопровождаются музыкой из фильма "Миссия невыполнима".

    Между тем известно, что беглецов задержали спустя неделю после побега. 

    Смотрите также: Кадры эвакуации пассажиров из застрявшего поезда в метро Киева

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