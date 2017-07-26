Появились кадры оригинальной подготовки панд к дикой жизни

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Смотрители китайского природного заповедника Вэньчуань-Улун следят за тем, чтобы детеныши панды, которых планируется выпустить на волю, не привыкали к людям: перед тем, как отправиться к бамбуковым медвежатам, они надевают костюм панды.