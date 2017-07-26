Появились кадры оригинальной подготовки панд к дикой жизни

Большая панда — бамбуковый медведь, одно из редчайших животных, занесенных в международную Красную книгу.
Смотрите также: Сеть покоряет видео взвешивания маленькой панды в Японии
Они обитают в горных регионах центрального Китая: Сычуань и Тибет. Со второй половины XX века панда стала чем-то вроде национальной эмблемы Китая.
Ранее власти китайской провинции Сычуань на юго-западе страны заявили о планах переселить 172,2 тысячи человек ради строительства национального парка для панд. Парк площадью 27,1 тысячи квадратных километров будет расположен на границе провинций Сычуань, Ганьсу и Шэньси.