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    Появились кадры оригинальной подготовки панд к дикой жизни

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    Смотрители китайского природного заповедника Вэньчуань-Улун следят за тем, чтобы детеныши панды, которых планируется выпустить на волю, не привыкали к людям: перед тем, как отправиться к бамбуковым медвежатам, они надевают костюм панды.
    Канал People's Daily, China на youtube

    Большая панда — бамбуковый медведь, одно из редчайших животных, занесенных в международную Красную книгу. 

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    Они обитают в горных регионах центрального Китая: Сычуань и Тибет. Со второй половины XX века панда стала чем-то вроде национальной эмблемы Китая.

    Ранее власти китайской провинции Сычуань на юго-западе страны заявили о планах переселить 172,2 тысячи человек ради строительства национального парка для панд. Парк площадью 27,1 тысячи квадратных километров будет расположен на границе провинций Сычуань, Ганьсу и Шэньси.

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