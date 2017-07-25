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Густой черный дым окутал район Львова, где горит инструментальный завод
17:47
25.07.2017
4
Видеоканал Юра Шумак на Youtube
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