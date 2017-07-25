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    Танк - не помеха. Смертники подорвали авто в Египте после наезда бронемашины

    (обновлено: )242
    По информации военных, террористы подъехали к КПП на джипе и намеревались подорвать свой автомобиль в гуще людей, но этим планам помешали военные, не пропустившие автомашину.
    EgyArmySpox в Facebook

    Семь жителей севера Синайского полуострова погибли в результате подрыва террористами автомашины в районе КПП близ города Эль-Ариш, говорится в заявлении ВС Египта на странице в сети Facebook.

    По информации военных, террористы подъехали к КПП на джипе и намеревались подорвать свой автомобиль в гуще людей, но этим планам помешали военные, не пропустившие автомашину.

    Дорогу террористам преградил армейский танк. Вступившие с военными в перестрелку боевики подорвали автомобиль у танка, погибли мирные жители: трое мужчин, две женщины и два ребенка. Военные утверждают, что в случае, если бы автомашина взорвалась непосредственно на пропускному пункте, жертвами стали бы десятки человек.

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