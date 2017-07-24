В Дании друзья случайно подожгли именинника

На кадрах видно, как молодой человек в респираторе стоит с завязанными руками за спиной. В этот момент компания молодых людей по традиции сначала обливает виновника торжества водой, а затем обсыпает с ног до головы корицей. Однако в неожиданный момент раздается хлопок и парня полностью охватывает огонь.

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Как заявил один из свидетелей инцидента, что-то пошло не по плану: по традиции "жертвы" отделываются только корицей. Также он пояснил, что, скорее всего, пламя образовалось из-за слишком сильного пыльного облака.