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    В Дании друзья случайно подожгли именинника

    (обновлено: )155
    Инцидент произошел в датском городе Оденсе, когда компания друзей проводила ритуал над 25-летним юбиляром по случаю его холостяцкого положения.
    Канал Pirate Сompany на youtube

    На кадрах видно, как молодой человек в респираторе стоит с завязанными руками за спиной. В этот момент компания молодых людей по традиции сначала обливает виновника торжества водой, а затем обсыпает с ног до головы корицей. Однако в неожиданный момент раздается хлопок и парня полностью охватывает огонь.

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    Как заявил один из свидетелей инцидента, что-то пошло не по плану: по традиции "жертвы" отделываются только корицей. Также он пояснил, что, скорее всего, пламя образовалось из-за слишком сильного пыльного облака.

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