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    Кадры с места обстрела корреспондента Sputnik в Мосуле

    (обновлено: )2
    Видео из иракского Мосула, где в воскресенье корреспондент Sputnik Сара Нуреддин попала под обстрел, опубликовано РИА Новости. На видеокадрах видно, как Нуреддин и сопровождающий ее солдат пытаются укрыться от нападавшего.
    (1:22 / 11.84Mb / )
    РИА Новости

    Инцидент, в результате которого один иракский военнослужащий получил ранения, а журналистка — ссадины и ушибы, произошел, когда Нуреддин в сопровождении военного снимала процесс разминирования в районе аль-Майдан рядом с главной мечетью Мосула Ан-Нури.

    "Солдат получил пять пулевых ранений в ногу, спину и лишился пальца. Я получила только ссадины и ушибы по всему телу, пока бежала в безопасное место внизу школы", — сообщила корреспондентка.

    Как рассказала Нуреддин РИА Новости, уже на подъезде к району Аль-Майдан стало понятно, что там опасно. "Когда мы приближались на машине к этому району, я видела, как уносят трупы двух иракских военнослужащих, которые там занимались разминированием", — отметила она.

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