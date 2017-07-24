Кадры с места обстрела корреспондента Sputnik в Мосуле

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Инцидент, в результате которого один иракский военнослужащий получил ранения, а журналистка — ссадины и ушибы, произошел, когда Нуреддин в сопровождении военного снимала процесс разминирования в районе аль-Майдан рядом с главной мечетью Мосула Ан-Нури.

"Солдат получил пять пулевых ранений в ногу, спину и лишился пальца. Я получила только ссадины и ушибы по всему телу, пока бежала в безопасное место внизу школы", — сообщила корреспондентка.

Как рассказала Нуреддин РИА Новости, уже на подъезде к району Аль-Майдан стало понятно, что там опасно. "Когда мы приближались на машине к этому району, я видела, как уносят трупы двух иракских военнослужащих, которые там занимались разминированием", — отметила она.