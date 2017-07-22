Путин: я подтягивался где-то 15-17 раз

"Я подтягивался где-то раз 15-17", — ответил Путин.

Он добавил, что перестал этим заниматься после того, как однажды, уже будучи президентом, плохо размялся — "так, что полгода потом подтягиваться не мог".

Вместе с тем, президент отметил, что никогда не участвовал в военно-патриотических играх, таких как "Зарница" или "Орленок", но всегда занимался спортом.

"Был какой-то момент, когда я занимался полупрофессионально, поэтому достаточно рано стал чемпионом Ленинграда среди юношей, потом молодежи, и все мое свободное время было туда направлено", — поделился он, добавив, что во время учебы также регулярно бывал на сборах, где его также воспитывали достаточно строго.

Напомним, Владимир Путин на встрече с воспитанниками образовательного центра "Сириус" в Сочи ранее рассказал о трех главных ценностях в своей жизни. Он добавил, что по каждой из этих позиций можно написать трактаты.

Ранее Путин признался, что распад СССР оказал наибольшее влияние на его жизнь.