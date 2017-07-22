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    Путин: я подтягивался где-то 15-17 раз

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    Президент РФ Владимир Путин на встрече с воспитанниками детского центра "Сириус" в Сочи рассказал, сколько раз мог подтянуться, когда активно занимался спортом.
    RT на русском, youtube

    "Я подтягивался где-то раз 15-17", — ответил Путин.

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    Он добавил, что перестал этим заниматься после того, как однажды, уже будучи президентом, плохо размялся — "так, что полгода потом подтягиваться не мог".

    Вместе с тем, президент отметил, что никогда не участвовал в военно-патриотических играх, таких как "Зарница" или "Орленок", но всегда занимался спортом.

    "Был какой-то момент, когда я занимался полупрофессионально, поэтому достаточно рано стал чемпионом Ленинграда среди юношей, потом молодежи, и все мое свободное время было туда направлено", — поделился он, добавив, что во время учебы также регулярно бывал на сборах, где его также воспитывали достаточно строго.

    Напомним, Владимир Путин на встрече с воспитанниками образовательного центра "Сириус" в Сочи ранее рассказал о трех главных ценностях в своей жизни. Он добавил, что по каждой из этих позиций можно написать трактаты.

    Ранее Путин признался, что распад СССР оказал наибольшее влияние на его жизнь.

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