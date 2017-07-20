Цель - Кардашьян. Модель за $470 тыс закачала в ягодицы 2 литра жира

Модель Дженнифер Памплона из Сан-Пауло (Бразилия) потратила более $470 тыс, чтобы ввести в свою "пятую точку" почти четыре пинты жира (примерно 1,89 литра), сообщает New York Post со ссылкой на Caters.

По данным издания, целью модели является желание обойти по параметрам американскую селебрити Ким Кардашьян, обладательницу "самой известной пятой точки планеты".

"Мои врачи спросили меня, боюсь ли я умереть от операций, но, на мой взгляд, если это произойдет, я умру счастливым и красивой", — прокомментировала 24-летняя девушка операцию, которую отказались делать восемь врачей, поскольку это было слишком рискованно.

Для того, чтобы превзойти Кардашьян за последние семь лет бразильянка сделала операции на груди и носе, провела процедуру липосакции, а также удалила четыре ребра.

"Раньше, когда я смотрелась в зеркало, все, о чем я могла думать, было то, что мне нужна была побольше "пятая точка", — говорит она — Теперь я намного счастливее. Операция изменила мою жизнь и помогла мне преодолеть депрессию".

"Люди говорят, что я глупа, но я многого добилась, — говорит бразильянка. — Я приехала из бедной бразильской деревни. (Теперь я) знаменита и создала компанию".

Ранее сообщалось, что известная модель Захра Элис может смело конкурировать с королевой пышных форм Ким Кардашьян.