Пресс-конференция: бренд "Украина" на международной арене. Онлайн-трансляция

В четверг, 20 июля, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Бренд "Украина" на международной арене. Позиционирование, стратегия, вектор".

Для полноценного развития международных отношений Украине необходимо иметь четкое позиционирование бренда своей страны, а также стратегию развития. В настоящее время в рамках этого проекта четко не определены цели, миссия, стратегия, векторы и модели развития, позиционирование, своя картина мира. Бренд "Украина" в настоящее время состоит из множество суббрендов: бренды городов, бренды предприятий и продуктов, бренды личностей и персоналий, которые представляют Украину за ее границами. Позиционирования бренда "Украина" на зарубежной арене сегодня это, скорее тактика, а не реализация стратегического плана.

Страны делают собственные проекты или объединяются, становясь частью каких либо глобальных проектов. С точки зрения стратегического проектного менеджмента можно говорить о ярко актуализированных мировых проектах: "США", "Европа", "Китай", "Япония" и др.

Для любого проекта важно прогнозирование как общих тенденций, так и планирование ресурсообеспечения. И тут выходят на первый план т.н. "точки роста" в различных сферах. Это "точки роста" экономики, научных прорывных идей и технологий, гуманитарных инициатив и т.д. Вне зависимости от того, какая идея бренда будет реализовываться, необходимо целенаправленно и систематически продвигать ее в мировое сообщество. Этот процесс требует максимальной слаженности и систематичности: всего лишь одно событие, выпадающее из общей концепции бренда, может приведет к разрушению целостного образа страны.

Какие цели и задачи должны быть у проекта "Украина", какие претензии и амбиции? Какой вектор движения в будущее бренда? Какое место Украина может занимать в проекте "Европа", других стран? Нужна ли конкурентоспособная Украина в этих проектах?

Эксперты пресс-конференции:

Виктория Рахматуллина, эксперт по международным отношениям между арабо-африканским регионом и Украиной, директор по развитию бизнеса UCCI Group

Кристина Шехайтли, международный бизнес-стратег, основатель агентства BEWEIS

Марина Грисенко, кандидат физико-математических наук, доцент КНУ им.Т.Шевченко, сертифицированный коуч



Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 20 июля в 13.00

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