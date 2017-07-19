Гарбарук: Украина должна отказаться от психологии второсортности

Украине необходимо в мировой геополитике найти свою нишу для продажи товаров и сервисов, а не стремиться в Европейский Союз, чтобы потом гнаться за наиболее развитыми странами, заявил международный эксперт, экономист, член "Экономического дискуссионного клуба" Игорь Гарбарук на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

"Мы должны быть открыты не просто как мусороприемник для продуктов, которые не прошли проверку в Европейском Союзе, мы должны быть открыты для инноваций, для технологий", — убежден эксперт.

По его словам, добиться желаемого результата можно, в частности, благодаря нулевой ставке на растаможку технологий и технологического производства.