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    Гарбарук: Украина должна отказаться от психологии второсортности

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    Украина должна состояться как государство, для этого ей необходимо найти свое место в мире, считает международный эксперт, экономист Игорь Гарбарук.
    Канал на Youtube РИА Новости Украина

    Украине необходимо в мировой геополитике найти свою нишу для продажи товаров и сервисов, а не стремиться в Европейский Союз, чтобы потом гнаться за наиболее развитыми странами, заявил международный эксперт, экономист, член "Экономического дискуссионного клуба" Игорь Гарбарук на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

    "Мы должны быть открыты не просто как мусороприемник для продуктов, которые не прошли проверку в Европейском Союзе, мы должны быть открыты для инноваций, для технологий", — убежден эксперт.

    По его словам, добиться желаемого результата можно, в частности, благодаря нулевой ставке на растаможку технологий и технологического производства. 

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