Плевок в лицо. Появились кадры драки двух нардепов

Конфликт между двумя парламентариями разгорелся возле Печерского райсуда, куда "радикал" пришел, чтобы поддержать лидера Радикальной партии Олега Ляшко. Во вторник суд начал рассматривать дело в отношении сочетания Ляшко депутатской деятельности с работой главным редактором газеты "Политика".

Ранее сообщалось, что, заходя в здание суда, Мосийчук плюнул в лицо Каплину, после чего между ними началась драка. Ляшко, комментируя эту ситуацию, отметил, что все это дело — попытка дискредитировать его самого и Радикальную партию.

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