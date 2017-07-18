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    Плевок в лицо. Появились кадры драки двух нардепов

    (обновлено: )50310
    На Youtube-канале издания Espreso появилось видео драки между народными депутатами Игорем Мосийчуком (Радикальная партия) и Сергеем Каплиным ("Блок Петра Порошенко").
    Канал Espreso.TV на youtube

    Конфликт между двумя парламентариями разгорелся возле Печерского райсуда, куда "радикал" пришел, чтобы поддержать лидера Радикальной партии Олега Ляшко. Во вторник суд начал рассматривать дело в отношении сочетания Ляшко депутатской деятельности с работой главным редактором газеты "Политика".

    Ранее сообщалось, что, заходя в здание суда, Мосийчук плюнул в лицо Каплину, после чего между ними началась драка. Ляшко, комментируя эту ситуацию, отметил, что все это дело — попытка дискредитировать его самого и Радикальную партию.

    Смотрите также: Проверки на дорогах не для всех. "Тайная" декларация Ляшко

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