Пресс-конференция: саммит Украина-ЕС. Что осталось между строк. Онлайн-трансляция

Во вторник, 18 июля, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Саммит Украина-ЕС. Что осталось между строк?"

На очередном 19-ом саммите Украина-ЕС были подведены итоги совместной работы по внедрению реформ в стране и развитию двусторонних отношений. По его результатам не было принято совместного заявления, в котором стороны традиционно декларируют планы по дальнейшему сотрудничеству. По информации СМИ, это связано с разногласиями внутри ЕС по видению будущих взаимоотношений с Украиной, которая настойчиво стремится стать членом Евросоюза. Президент Петр Порошенко в присутствии лидеров ЕС несколько раз подчеркнул европейские устремления страны и предложил составить "дорожную карту" интеграции Украины в ЕС. Прямой ответ европейских коллег на данную инициативу озвучен не был.

Лидеры Евросоюза ограничились тем, что похвалили Украину за прогресс в реализации реформ, который позволил ввести безвизовый режим, а также поздравили Киев с завершением ратификации соглашения об ассоциации с ЕС. При этом в Евросоюзе остались недовольны темпами борьбы с коррупцией. Эксперты считают, что этот саммит стал для Украины "холодным душем", так как показал, что Европа уходит от серьезных обязательств перед Киевом в части перспектив сотрудничества. ЕС все более критично относится к деньгам, которые он тратит в Украине, т.к. внутри Евросоюза многие политические группы требуют провести аудит.

По мнению политологов, ЕС будет проявлять более пристальное внимание к политическим моментам: к ситуации со свободой собраний, свободой слова, с правами человека, к состоянию правосудия, ходу судебной реформы.

С другой стороны экспертное сообщество считает, что ЕС не оправдал надежд Украины. Достаточно посмотреть на цифры товарооборота Украины с ЕС, чтобы понять: утратив рынки стран СНГ, Украина не получила ожидаемого эффекта от сотрудничества с Европой.

В понедельник, 17 июля для Украины были предоставлены дополнительные торговые преференции, идущие в дополнение к зоне свободной торговли, одобрены на совете министров стран Евросоюза по сельскому хозяйству. Украина получит дополнительные ежегодные квоты по беспошлинному ввозу в Евросоюз кукурузы, ячменя, пшеницы, овса, томатов, натурального меда и виноградного сока.

Эксперты пресс-конференции:

Владимир Воля, политолог-международник, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики

Александра Решмедилова, политолог, ведущий аналитик Международного информационно-аналитического Центра "Развитие Украины"

Игорь Гарбарук, международный эксперт, экономист, член "Экономического дискуссионного клуба"

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 18 июля в 13.00

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