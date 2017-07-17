В Манчестере с помпой открыли привезенный из Украины памятник Энгельсу

В минувшее воскресенье, 16 июля, в британском Манчестере состоялось торжественное открытие привезенного из Украины памятника немецкому философу, одному из основоположников марксизма Фридриху Энгельсу, сообщает местное издание Manchester Evening News.

Manchester Evening News В Манчестере с помпой открыли памятник Энгельсу

Открытие памятника состоялось в рамках 18-дневного Манчестерского международного фестиваля и стало заключительной частью культурного мероприятия. Церемония открытия сопровождалась музыкальным концертом, а также демонстрацией фильма о путешествии памятника из Украины в Великобританию.

Данный памятник Энгельсу много лет стоял на задворках одного из сельских колхозов в Полтавской области, пока его не купил британский художник и режиссер Фил Коллинз.

По данным Manchester Evening News, Энгельс приехал в Манчестер в 1842 году, там он написал ряд своих известных трудов и в итоге прожил в городе около 30-ти лет.

В мае 2015 года в Украине вступил в силу закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий.