наверх
17.07.201700:30
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Видео

    "Женские бои" в парламенте Тайваня

    (обновлено: )25
    В пятницу тайваньские депутаты устроили массовую драку прямо в национальном парламенте. Представители правящей партии схватились врукопашную с законодателями из рядов оппозиции.
    Facebook Cnn International

    Драка произошла после того, как националисты из консервативной партии "Гоминьдан" раскритиковали бюджетные предложения, включенные в Программу по развитию инфраструктуры. Законодатели хватали друг друга за руки, кидались бумагой, "водяными бомбами", а иногда и собственными креслами.

    Смотрите также: Вмешательство Украины в выборы в США: должно быть смешно, но пока грустно

    Президент Китайской республики Цай Ин-вэнь и его администрация рассматривают проект как основной в деле стимулирования национальной экономики. Документ предусматривает увеличение инвестиций в развитие систем рельсового транспорта, городов и сельских районов, а также эко-энергии.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Максим Поляков и Борислав Розенблат
    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    Последствия нападения на отель в Египте
    Опасный Египет: убийство туристов в отеле
    Анатолий Матиос
    Дело Клименко и обыски в "Вестях"
    Юрий Гаврилечко, эксперт Фонда общественной безопасности
    Медреформа или медицинский геноцид?