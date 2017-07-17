"Женские бои" в парламенте Тайваня

Драка произошла после того, как националисты из консервативной партии "Гоминьдан" раскритиковали бюджетные предложения, включенные в Программу по развитию инфраструктуры. Законодатели хватали друг друга за руки, кидались бумагой, "водяными бомбами", а иногда и собственными креслами.

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Президент Китайской республики Цай Ин-вэнь и его администрация рассматривают проект как основной в деле стимулирования национальной экономики. Документ предусматривает увеличение инвестиций в развитие систем рельсового транспорта, городов и сельских районов, а также эко-энергии.