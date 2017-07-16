NASA показало поверхность Плутона и его спутника Харона

В июля 2015 года New Horizons отправила на Землю первые снимки крупного плана Плутона. Станция New Horizons приблизилась к Плутону на расстоянии 12500 км, которое является на сегодняшний день максимально близким.

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Видео Плутона и Харона ученые миссии New Horizons воссоздали с помощью фотографий, полученных аппаратом во время пролета над поверхностью карликовой планеты.

Используя фактические данные New Horizons и цифровые модели рельефа Плутона и его крупнейшего спутника Харон, ученые создали видео, которые предлагают захватывающие новые перспективы.