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    NASA показало поверхность Плутона и его спутника Харона

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    NASA показало видео полета станции New Horizons над поверхностью Плутона и Харона, позволяющее рассмотреть особенности поверхности карликовой планеты и ее спутника.
    Канал NASA на Youtube

    В июля 2015 года New Horizons отправила на Землю первые снимки крупного плана Плутона. Станция New Horizons приблизилась к Плутону на расстоянии 12500 км, которое является на сегодняшний день максимально близким.

    Смотрите также: NASA представило первое видео с Плутона

    Видео Плутона и Харона ученые миссии New Horizons воссоздали с помощью фотографий, полученных аппаратом во время пролета над поверхностью карликовой планеты.

    Используя фактические данные New Horizons и цифровые модели рельефа Плутона и его крупнейшего спутника Харон, ученые создали видео, которые предлагают захватывающие новые перспективы.

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