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    Бортник: нардепов запугивали, чтобы "протянуть" антисоциальные решения

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    Политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил, что и на внутриполитической украинской арене происходило много крайне важных и показательных событий.
    РИА Новости Украина

    Здесь, по словам Руслана Бортника, реализовывались два процесса. 

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    "С одной стороны, депутатов интенсивно запугивали – через представление в парламенте. С другой, это запугивание использовалось, чтобы протянуть иногда откровенно коррупционные, иногда просто антисоциальные решения в этом парламенте", – заявил политолог, отметив, что схема принесла результаты – дала власти нужные голоса. 

    В случае же с представлениями о снятии неприкосновенности Администрация президента "прикрыла депутатов коалиции", сообщил эксперт, и в этой ситуации общество и западные партнеры напряглись – нужен был козел отпущения, которым стал Михаил Добкин.  

    "Не знаю, виновен он или не виновен, но дела 2007-08 годов в разрезе борьбы с коррупцией выглядят достаточно сомнительно. Скорее всего, его дело закончится "зависанием", залогом без какого-либо решения", – спрогнозировал Бортник. 

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