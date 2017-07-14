Бортник: нардепов запугивали, чтобы "протянуть" антисоциальные решения

Здесь, по словам Руслана Бортника, реализовывались два процесса.

"С одной стороны, депутатов интенсивно запугивали – через представление в парламенте. С другой, это запугивание использовалось, чтобы протянуть иногда откровенно коррупционные, иногда просто антисоциальные решения в этом парламенте", – заявил политолог, отметив, что схема принесла результаты – дала власти нужные голоса.

В случае же с представлениями о снятии неприкосновенности Администрация президента "прикрыла депутатов коалиции", сообщил эксперт, и в этой ситуации общество и западные партнеры напряглись – нужен был козел отпущения, которым стал Михаил Добкин.

"Не знаю, виновен он или не виновен, но дела 2007-08 годов в разрезе борьбы с коррупцией выглядят достаточно сомнительно. Скорее всего, его дело закончится "зависанием", залогом без какого-либо решения", – спрогнозировал Бортник.