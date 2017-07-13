Пресс-конференция: Украина – Польша. Итоги и перспективы развития отношений. Онлайн

В четверг, 13 июля, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Украина — Польша. Итоги и перспективы развития двусторонних отношений".

По мнению отечественных экспертов-международников украинско-польские отношения переживают не лучшие времена. Это мнение разделяют и польские эксперты, например, президент правозащитной организации Homo Faber Анны Донбровска, которая считает, что в польско-украинских отношениях наступили худшие времена с 1989 года.

Полякам мешают стереотипы об украинцах, пишет польское издание Gazeta Wyborcza. Исследования CBOS (Центр исследования общественного мнения) за прошлый год показали, что в Польше впервые за последние два десятилетия количество граждан, которые нелояльно относятся к украинцам, превысило количество тех, кто им симпатизирует.

Сегодня нельзя говорить об успешном экономическом сотрудничестве между Украиной и Польшей. Главным экономическими партнером Польши являются Германия, Соединенное Королевство, Чехия и Франция. Большим вызовом польской экономике является демографическая проблема — польская нация стареет. При этом украинские работники стали важным элементом польской экономики, усиливая рынок труда, они — самая массовая иностранная группа работников. Польское правительство недавно облегчило трудоустройство иностранцев в своей стране: гражданам других стран, с которыми действует безвизовый режим, разрешили работать без виз, тем, кто имеет биометрический паспорт, достаточно оформить разрешение на работу и въехать в страну. Польша — единственное государство Шенгенской зоны, которое пошло на такой шаг.

Украинские эксперты полагают, что в настоящее к заявлениям Польши по Украине нужно относиться со всей серьезностью: дружба закончилась, начался чистый прагматизм. Польская власть поддерживает различные "планы Маршалла" для Украины, но в то же время впервые Польша наряду с Венгрией и некоторыми другими странами Восточной Европы, которых принято было считать адвокатами Украины, выступила против увеличения торговых преференций на украинский экспорт в ЕС. По некоторым товарным позициям достигнут компромисс, и Украина получила больше, чем ничего, но меньше, чем хотела бы. Это первый серьезный звонок, что дружба закончилась — начинается расчет.

Что же мешает добрососедским отношениям двух стран обсудят эксперты пресс-конференции:

Владимир Воля, политолог-международник, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики

Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра

Алексей Якубин, политолог,кандидат политических наук

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 13 июля в 13.00

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