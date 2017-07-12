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    Искусствовед о ситуации с застройкой Киево-Печерской Лавры

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    Искусствовед, член Союза художников Украины, действительный член Нью-Йоркской Академии наук Михаил Дегтярев сообщил подробности ухудшающейся ситуации с памятником архитектуры Киево-Печерской Лаврой.
    РИА Новости Украина

    "О роли духовенства лаврского. Почему они не выходят сами с протестами против приблежающихся в лавре новостроек. Потому что они, с моей точки зрения, являются теми же самими застройщиками", — заявил Михаил Дегтярев на пресс-конференции РИА Новости Украина "Зона конфликта. Поможет ли ЮНЕСКО Киеву сохранить памятники истории?".

    Смотрите также: Поможет ли ЮНЕСКО Киеву сохранить памятники истории. Мнение эксперта

    Ранее сообщалось, что участники интернет-опроса, приуроченного к 25-летию независимости Украины, большинством голосов признали Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру символом страны. В опросе приняли участие 13,384 тысячи человек. Также в пятерку символов, которые больше всего ассоциируются у украинцев с родиной, вошли Петриковская роспись, святой благоверный князь Ярослав Мудрый, Карпаты, "Вечера на хуторе близ Диканьки".

    Киево-Печерская лавра была основана в 1051 году при Ярославе Мудром. В настоящее время нижняя лавра находится в ведении УПЦ МП, а верхняя – в ведении Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

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