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    Кадры задержания полицейского, расстрелявшего бывшую жену и тестя в Ростове

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    Инцидент произошел на трассе Ростов - Таганрог. По данным следователей, подозреваемый, будучи за рулем Hyundai Elantra, несколько раз выстрелил в водителя и пассажира Hyundai Solaris - в нем ехали мужчина 1960 года рождения и его дочь 1981 года рождения.
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    Женщина скончалась, а мужчина был доставлен в больницу. Позже пресс-служба областного главка полиции сообщила, что подозреваемый являлся сотрудником тылового подразделения ГУМВД, он уволен.

    Девушка, в которую стрелял экс-полицейский на трассе в Ростове, была его бывшей женой, сообщает во вторник СУ СК по Ростовской области.

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    "Задержан, по предварительным данным, бывший супруг погибшей женщины. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений… "убийство", "покушение на убийство", — говорится в сообщении.

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