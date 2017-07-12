Кадры задержания полицейского, расстрелявшего бывшую жену и тестя в Ростове

Женщина скончалась, а мужчина был доставлен в больницу. Позже пресс-служба областного главка полиции сообщила, что подозреваемый являлся сотрудником тылового подразделения ГУМВД, он уволен.

Девушка, в которую стрелял экс-полицейский на трассе в Ростове, была его бывшей женой, сообщает во вторник СУ СК по Ростовской области.

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"Задержан, по предварительным данным, бывший супруг погибшей женщины. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений… "убийство", "покушение на убийство", — говорится в сообщении.