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    В Украине уничтожена система защиты прав потребителей - эксперт

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    По словам главы правления общественной организации "Всеукраинская ассоциация защиты прав потребителей "Потребительское доверие" Максима Гончара, мощные бизнес группировки разрушили систему защиту прав потребителей в Украине на уровне законодательства.
    РИА Новости Украина

    "Самая большая проблема та, что у бизнеса есть лобби, очень мощное сильное лобби. Они могут себе позволить проталкивать законопроекты, нанимать грамотных юристов. Просто сегодня разрушили закон о защите прав потребителей настолько, что он не распространяется на продовольственную группу товаров. И от жалобы потребителя до реальных каких-либо действий могут проходить месяцы. Потому что Госпродпотребслужба подчиняется нескольким министерствам, процедура согласования, бюрократический аппарат, они просто уникальны", — заявил Гончар на пресс-конференции РИА Новости Украина "Смертельно опасная еда как бизнес. Кто ответит?".

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    Напомним, в Киеве медики зафиксировали случаи заболевания острой кишечной инфекцией, которые связаны с употреблением суши в одном из столичных ресторанов. Ранее сообщалось, что в Киеве ввели временный запрет на реализацию вяленой рыбы в связи со случаями заболевания ботулизмом.

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