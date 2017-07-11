В Украине уничтожена система защиты прав потребителей - эксперт

"Самая большая проблема та, что у бизнеса есть лобби, очень мощное сильное лобби. Они могут себе позволить проталкивать законопроекты, нанимать грамотных юристов. Просто сегодня разрушили закон о защите прав потребителей настолько, что он не распространяется на продовольственную группу товаров. И от жалобы потребителя до реальных каких-либо действий могут проходить месяцы. Потому что Госпродпотребслужба подчиняется нескольким министерствам, процедура согласования, бюрократический аппарат, они просто уникальны", — заявил Гончар на пресс-конференции РИА Новости Украина "Смертельно опасная еда как бизнес. Кто ответит?".

Читайте также: Не последнее массовое отравление в Киеве, за которое никто не ответит

Напомним, в Киеве медики зафиксировали случаи заболевания острой кишечной инфекцией, которые связаны с употреблением суши в одном из столичных ресторанов. Ранее сообщалось, что в Киеве ввели временный запрет на реализацию вяленой рыбы в связи со случаями заболевания ботулизмом.