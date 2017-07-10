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    В московском ТРЦ вспыхнул пожар, дым затянул 70 тысяч "квадратов"

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    Торговый центр "РИО" горит на северо-востоке Москвы, пострадали четырнадцать человек, в том числе один ребенок, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.​
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    "Пострадавших стало 14, двое из них доставлены вертолетом в институт Склифосовского", — сказал собеседник РИА Новости.

    По данным источника, общая площадь задымления составляет более 70 тысяч квадратных метров.

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    Открытого горения в помещениях торгового центра нет. Предварительной причиной возгорания названо короткое замыкание на минус первом этаже комплекса.

    Пожарный поезд, цистерны которого содержат 180 тонн огнетушащих средств, привлечен к тушению пожара в ТЦ "РИО" на Дмитровском шоссе в Москве, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

    "Получив заявку от городских служб, на место незамедлительно выехал пожарный поезд со станции "Москва-Смоленская", чтобы оказать помощь спасателям в тушении возгорания. Пожарный поезд оснащен мощным оборудованием, позволяющим оперативно ликвидировать пожар: так, специальные цистерны в составе поезда содержат 180 тонн огнетушащих средств", — говорится в сообщении.

    В июне пожар вспыхнул возле Киевского вокзала в Москве. Тогда погибли два человека.

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