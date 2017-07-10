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    В Чехии две молодые девушки разбились на авто в прямом эфире

    (обновлено: )11010
    Видео транслировалось в соцсети Николь Барабасовой (Nikol Barabasova), за рулем находилась ее подруга. В ролике видно, как девушки едут в машине на высокой скорости и смеются. По данным СМИ, в момент инцидента автомобиль набрал скорость около 120 километров в час.
    Видеоканал Emiliano Andrei на Youtube

    В Чехии две девушки попали в автомобильную аварию во время прямого эфира в Facebook, сообщает The Mirror.

    Девушки направлялись в населенный пункт Обрнице и врезались в шумоизоляционную стену у дороги. В момент аварии Барабасова выронила телефон из рук, но трансляция продолжилась до прибытия медиков на место происшествия.

    Смотрите также: Засняли свою смерть. В Изюме девушки разбились на авто в прямом эфире

    По данным источников, пассажир скончалась на месте, а водитель госпитализирована с тяжелыми травмами головы.

    Напомним, две молодые девушки, погибли в ДТП Изюме, во время прямого эфира.

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