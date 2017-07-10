В Чехии две молодые девушки разбились на авто в прямом эфире

В Чехии две девушки попали в автомобильную аварию во время прямого эфира в Facebook, сообщает The Mirror.

Девушки направлялись в населенный пункт Обрнице и врезались в шумоизоляционную стену у дороги. В момент аварии Барабасова выронила телефон из рук, но трансляция продолжилась до прибытия медиков на место происшествия.

Смотрите также: Засняли свою смерть. В Изюме девушки разбились на авто в прямом эфире

По данным источников, пассажир скончалась на месте, а водитель госпитализирована с тяжелыми травмами головы.

Напомним, две молодые девушки, погибли в ДТП Изюме, во время прямого эфира.