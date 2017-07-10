Пресс-конференция: Смертельно опасная еда как бизнес. Кто ответит? Онлайн

В понедельник, 10 июля, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Смертельно опасная еда как бизнес. Кто ответит?"

Массовое отравление суши в начале июля в Киеве вызвало серьезный резонанс — число отравившихся достигло 38 человек. Также по данным главного управления "Госпродпотребслужбы" в Киеве, в столице выросла заболеваемость острыми кишечными инфекциями среди взрослых и детей, в том числе зарегистрировано восемь случаев заболевания ботулизмом из-за употребления вяленой рыбы.

По словам экспертов, после ликвидации СЭС сегмент общепита оказался почти без контроля. После проверки оказалось, что только 4 из 103 заведений, торгующих суши, безопасные. Обнаружены сроки нарушения хранения продукции, условий товарного соседства, антисанитария, отсутствие контрольных приборов для измерения температуры в местах хранения сырья. Госпродпотребслужба Киева после проведенных проверок приняла решение приостановить работу 30% заведений общественного питания для проведения санитарных мероприятий и устранения недостатков.

Эксперты утверждают, что мораторий 2014-2015 годов предполагал, что бизнес "отрегулирует" рынок сам, но бизнесмены хотели только получать прибыль. Они не чувствуют обязательств перед покупателями. Никакой морали сегодня в бизнесе нет, об этом говорят массовые отравления в Киеве.

Как и кем осуществляется контроль качества продуктов питания в Украине, в т.ч. в Киеве? Могут ли граждане обратиться в суд с иском на кафе или магазин, если они отравились продуктами? Какие документы необходимо собрать, чтобы можно было высказывать свои претензии и обратиться в суд?

Эксперты пресс-конференции:

Алексей Дорошенко, генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей;

Максим Несмиянов, исполнительный директор Всеукраинской общественной организации "Союз потребителей Украины";

Максим Гончар, глава правления общественной организации "Всеукраинская ассоциация защиты прав потребителей "Споживча довіра"

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 10 июля в 13.00

Аккредитация СМИ на месте по редакционным удостоверениям