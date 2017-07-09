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    В Гамбурге продолжаются протесты. Полиция грозит принять решительные меры

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    Саммит G20. Столкновения в Гамбурге (63)

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    Министр юстиции Германии Хайко Маас заявил, что решительные меры будут приняты против участников беспорядков в Гамбурге, где 7-8 июля состоялся саммит "Большой двадцатки".
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    На протяжении недели в городе проходят демонстрации и протесты, которые зачастую оборачиваются беспорядками и стычками протестующих с полицией. По последним данным, в результате столкновений пострадали более 200 стражей порядка.

    "Это не просто участники беспорядков, это серьезные преступники и поджигатели. Ответственность за это безнравственное насилие лежит на злоумышленниках. Им придется отвечать за это в суде. Наше правовое государство будет реагировать на это со всей решимостью", — заявил чиновник в интервью изданию Bild am Sonntag.

    Смотрите также: Демонстрация в Гамбурге: "G20 — не добро пожаловать!"

    Тот факт, что мародерствующие в городе банды опустошали целые улицы, Маас назвал "новым градусом жестокости".

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