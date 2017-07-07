Обострение ситуации в Гамбурге. Онлайн-трансляция

Беспорядки в Гамбурге, где 7-8 июля проходит саммит "Большой двадцатки", перешли в новую фазу: в районе Санкт-Паули протестующие жгут дорожные знаки и возводят баррикады из тротуарной плитки.

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По оценкам полиции, выразить недовольство проходящей встречей мировых лидеров пришли около 1 500 человек.

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Ранее сообщалось, что полицейский применил оружие во время протестов в Гамбурге. По данным на вечер пятницы, число полицейских, получивших ранения в ходе столкновений с протестующими, достигло 196 человек.