Появились кадры успешного запуска ракеты-носителя Falcon 9

Старт ракеты был дан в 19:38 по времени Восточного побережья США в среду (02:38 по Киеву).

В воскресенье и понедельник старт ракеты-носителя с грузом дважды отменялся автоматикой ракеты за несколько секунд до старта.

Ракета Falcon 9 впервые выполняет запуск спутника для оператора Intelsat.

Для SpaceX это десятый старт Falcon 9 за последние десять дней. С учетом тяжести спутника (его вес достигает 7,5 тонн), компания приняла решение не осуществлять посадку первой ступени ракеты-носителя после старта.

Спутник, созданный компанией Boeing, предназначен для передачи сигналов над территорией Южной и Северной Америки, странами Карибского бассейна, Атлантикой, Европой. Срок работы аппарата рассчитан на 15 лет.

Ранее в КНДР заявили, что с помощью межконтинентальных баллистических ракет могут нанести удар по любой точке планеты и надежно охранять мир в регионе и во всем мире.