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    Появились кадры успешного запуска ракеты-носителя Falcon 9

    (обновлено: )17
    Ракета Falcon 9 компании SpaceX стартовала с космодрома на мысе "Канаверал" (Флорида) со спутником связи Intelsat 35e.
    Канал RT на русском youtube

    Старт ракеты был дан в 19:38 по времени Восточного побережья США в среду (02:38 по Киеву).

    Запуск баллистической ракеты КНДР
    REUTERS KCNA
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    В воскресенье и понедельник старт ракеты-носителя с грузом дважды отменялся автоматикой ракеты за несколько секунд до старта.

    Ракета Falcon 9 впервые выполняет запуск спутника для оператора Intelsat.

    Для SpaceX это десятый старт Falcon 9 за последние десять дней. С учетом тяжести спутника (его вес достигает 7,5 тонн), компания приняла решение не осуществлять посадку первой ступени ракеты-носителя после старта.

    Спутник, созданный компанией Boeing, предназначен для передачи сигналов над территорией Южной и Северной Америки, странами Карибского бассейна, Атлантикой, Европой. Срок работы аппарата рассчитан на 15 лет.

    Ранее в КНДР заявили, что с помощью межконтинентальных баллистических ракет могут нанести удар по любой точке планеты и надежно охранять мир в регионе и во всем мире.

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