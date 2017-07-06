Пресс-конференция: Китай в современном мире. Стратегия Поднебесной в Евразии. Онлайн

В четверг, 6 июля, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Китай в современном мире. Стратегия Поднебесной в Евразии".

Несколько лет назад председатель КНР Си Цзиньпин впервые упомянул идею создания экономического пояса Шелкового пути. За это время о концепции, которую теперь называют "Один пояс — один путь", узнали и заговорили во многих странах. Отношение к китайской концепции строительства экономического пояса Шелкового пути, которая по-прежнему остается достаточно расплывчатой, в мире неоднозначное. Китай позиционирует ее как шанс на продвижение глобального экономического сотрудничества, которое принесет благо всем вовлеченным странам. Скептики же видят в китайской инициативе гегемонистские планы и желание усилить свое влияние. При этом, многие европейские страны открыто выразили поддержку инициативе "пояса и пути", в том числе глава европейской дипломатии Федерика Могерини и канцлер Германии Ангела Меркель.

В целом идея "одного пояса и пути" заключается в создании инфраструктуры и налаживании взаимосвязей между странами Евразии. Речь идет о создании торгового коридора для прямых поставок товаров с востока на запад на льготных условиях. Этот экономический коридор должен соединить Азиатско-тихоокеанский регион на востоке с развитыми европейскими странами на западе. Население вовлеченных стран насчитывает более 3 миллиардов, а общий объем ВВП около 21 триллиона долларов. Руководство Китая обещало выделить более 120 миллиардов долларов на новые проекты в рамках Пути, а в целом, китайские траты на Путь могут составить несколько триллионов долларов.

Большинство политологов сегодня утверждают, что Китай не готов к роли мировой державы. Однако если мировые перспективы Китая вызывают сомнения, то региональные — нет. Китайская инициатива отражает общую потребность в координации разноформатных интеграционных процессов на Евразийском континенте. Китай собирается вложить немалые суммы в экономики стран Евразии и, соответственно, получить над ними определенный контроль.

Хотя Украина пока не вошла в проект "Один пояс — один путь", китайские инвесторы — одни из немногих, кто готов вкладывать в Украину. В прошлом году в страну инвестировано около $4 млрд. Китай предложил Украине создать зону свободной торговли, а посол Китая в Украине заявил, что его страна может в ближайшее время ввести безвизовый режим с Украиной.

Эксперты пресс-конференции:

Антон Финько, политолог, эксперт Киевского Центра политических исследований и конфликтологии

Андрей Видишенко, политолог-международник, эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии, член Королевского института международных отношений (Chatham House)

Владимир Воля, политолог-международник, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики

Николай Спиридонов, политолог, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 06 июля в 13.00

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