Пресс-конференция: вирус Petya.А. Украина под ударом хакеров. Онлайн

В среду, 5 июля, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Вирус Petya.А. Украина под ударом хакеров".

На прошлой неделе Украину атаковал вирус Petya.A. Из-за вирусной атаки пострадали госорганы, банки, Укргаздобыча, Укрэнерго, заправки, почтовые сервисы, СМИ, аэропорт "Борисполь" и др. Украинцев предупреждают, что возможны задержки рейсов, проблемы с доставкой и сбои в банкоматах. Виновником масштабной атаки на нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании стал вирус-шифровальщик Petya. Компьютерные специалисты говорят, что вирус Petya блокирует не только рабочий стол или окно браузера, а предотвращает загрузку операционной системы и уничтожает всю информацию на компьютере.

Правоохранители открыли 63 уголовных дела по статье "несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров)", по остальным решается вопрос о правовой квалификации. Эксперты вирусной лаборатории ESET заявили, что распространение вредоносной программы-вымогателя Petya началось с Украины, а именно — с установки зараженной версии бухпрограммы M.E.Doc. По мнению экспертов факт, что в борьбе с вирусом пали сервера госкомпаний, Кабмина и даже киберполиции, говорит о том, что кибербезопасности в Украине уделяют мало внимания. Согласно данным компании по странам, пострадавшим от вируса, на втором месте после Украины — Италия, на третьем — Израиль. В первую десятку вошли Сербия, Венгрия, Румыния, Польша, Аргентина, Чехия и Германия. (ESET — международный разработчик антивирусного программного обеспечения и решений в области компьютерной безопасности. Штаб-квартира ESET в Братиславе. Компания представлена более чем в 180 странах мира.)

Какие последствия кибератаки для Украины в финансовом плане? Облачное хранилище спасает информацию от подобных ситуаций? Сделал ли выводы рынок? Есть ли понимание, кто и для чего совершил эту атаку?

Эксперты пресс-конференции:

Олег Соболев, член общественного совета при Государственной администрации специальной связи и защиты информации, председатель правления ОО Ассоциация участников рынка беспроводных сетей передачи данных

Евгений Олейник, эксперт по вопросам экономики "Экономического дискуссионного клуба"

Сергей Ярыгин, председатель ВОО "Украинское пиратское сообщество"

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 05 июля в 13.00

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