Неудачный пуск китайской ракеты "Великий поход-5"

По информации агентства Синьхуа, представители космодрома ранее сообщили, что погодные условия благоприятны для пуска. Информации о том, что стало причиной неудачи, пока неизвестно.

Ракета "Великий поход-5" должна была доставить на орбиту спутник связи "Шицзянь-18".

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По информации агентства, проблемы появились вскоре после пуска. О каких именно неполадках идет речь, пока не сообщалось. Комментариев от официальных лиц также не поступало.

"Чанчжэн-5" — самая мощная ракета-носитель нового поколения Китая. Ее высота составляет 56,97 метра, диаметр основной ступени — пять метров. Она способна вывести на низкую околоземную орбиту 25 тонн груза. Проект по разработке "Чанчжэн-5" был утвержден Госсоветом КНР.