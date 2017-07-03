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    Неудачный пуск китайской ракеты "Великий поход-5"

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    Пуск самой мощной на данный момент китайской ракеты-носителя "Чанчжэн-5" ("Великий поход-5"), осуществленный в воскресенье с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань, прошел неудачно.
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    По информации агентства Синьхуа, представители космодрома ранее сообщили, что погодные условия благоприятны для пуска. Информации о том, что стало причиной неудачи, пока неизвестно.

    Ракета "Великий поход-5" должна была доставить на орбиту спутник связи "Шицзянь-18".

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    По информации агентства, проблемы появились вскоре после пуска. О каких именно неполадках идет речь, пока не сообщалось. Комментариев от официальных лиц также не поступало.

    "Чанчжэн-5" — самая мощная ракета-носитель нового поколения Китая. Ее высота составляет 56,97 метра, диаметр основной ступени — пять метров. Она способна вывести на низкую околоземную орбиту 25 тонн груза. Проект по разработке "Чанчжэн-5" был утвержден Госсоветом КНР.

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